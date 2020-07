Una vittima dei carabinieri di Piacenza: “Montella aggredì anche mia madre”



Il tre aprile l’uomo venne arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti: del chilo e mezzo di marijuana che i carabinieri gli trovarono e sequestrarono nella casa dove abitava con i genitori, poco fuori Piacenza, Montella ne trattenne 362 grammi – pesandoli in farmacia per essere più preciso – consegnandoli poi a due suoi pusher di fiducia.

