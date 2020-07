Una volta Stefano era il marito di Belén, ora Belén è la moglie di Stefano



Storia di un ribaltamento delle parti che si intreccia al romanzo amoroso più significativo dell’ultimo decennio. Di come sia cambiata la percezione della coppia Belén Rodriguez-Stefano De Martino agli occhi pubblici e di come i pettegolezzi, oltre a raccontarci come funzioni il mondo dello spettacolo, sappiano dirci qualcosa della vita.

Continua a leggere



Storia di un ribaltamento delle parti che si intreccia al romanzo amoroso più significativo dell’ultimo decennio. Di come sia cambiata la percezione della coppia Belén Rodriguez-Stefano De Martino agli occhi pubblici e di come i pettegolezzi, oltre a raccontarci come funzioni il mondo dello spettacolo, sappiano dirci qualcosa della vita.

Continua a leggere

Continua a leggere