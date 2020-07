Va a trovare un amico in Algarve e scompare, la sorella: “Aiutateci a trovare Francesco”



È stato in visita da un amico in Algarve, regione nota alle cronache per la scomparsa di Maddie McCann e poi è scomparso nel nulla. Francesco Giallini, 39 anni originario di Castiglione della Pescaia, è stato visto per l’ultima volta a Lisbona, dove doveva prendere il volo di ritorno. Da allora non dà sue notizie.

