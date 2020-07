Vacanze in Puglia per David e Victoria Beckham in una villa con due massaie: 3000 euro a notte



‘ex calciatore di Manchester United, Real Madrid e Milan e la ex “Posh Spice” delle Spice Girls hanno scelto la Puglia per trascorrere le vacanze post-Covid. Non è la prima volta che la coppia sceglie l’incantevole regione e in particolare il super-lusso di “Borgo Egnazia”, a Fasano. Tra i servizi della dimora su tre livelli anche la cura di “due amorevoli massaie”.

Continua a leggere



‘ex calciatore di Manchester United, Real Madrid e Milan e la ex “Posh Spice” delle Spice Girls hanno scelto la Puglia per trascorrere le vacanze post-Covid. Non è la prima volta che la coppia sceglie l’incantevole regione e in particolare il super-lusso di “Borgo Egnazia”, a Fasano. Tra i servizi della dimora su tre livelli anche la cura di “due amorevoli massaie”.

Continua a leggere

Continua a leggere