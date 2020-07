Vaccino anti-Coronavirus, Di Lorenzo (Irbm) annuncia: “In commercio all’inizio del 2021”



Il vaccino anti-Coronavirus sarà messo in commercio all’inizio del 2021. Parola di Piero Di Lorenzo, presidente dell’Irbm di Pomezia che sta realizzando l’antidoto in collaborazione con l’Università di Oxford. In attesa dei risultati della fase 3 della sperimentazione, Di Lorenzo ha spiegato che “AstraZeneca si sta organizzando per produrre in tutto il mondo due miliardi di dosi di vaccino entro giugno 2021. Praticamente, è in grado di immunizzare mezzo mondo in meno di dodici mesi”.

