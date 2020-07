Val Susa, chiodi a tre punte in galleria contro i mezzi della polizia. La denuncia del Siulp



Chiodi a tre punte hanno forato le gomme degli automezzi del Reparto mobile, ha denunciato il Siulp per il quale: “poteva finire in una vera e propria tragedia. Fortunatamente la fermezza degli autisti degli automezzi in colonna ha consentito di evitare il peggio per tutti”.

Continua a leggere



Chiodi a tre punte hanno forato le gomme degli automezzi del Reparto mobile, ha denunciato il Siulp per il quale: “poteva finire in una vera e propria tragedia. Fortunatamente la fermezza degli autisti degli automezzi in colonna ha consentito di evitare il peggio per tutti”.

Continua a leggere

Continua a leggere