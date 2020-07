Vanessa Morgan di Riverdale è incinta, aspetta un maschietto dal marito Michael Kopech



Vanessa Morgan, la Toni Topaz di “Riverdale” aspetta un figlio. Il baby shower su Instagram rivela che il bebè sarà un maschietto: “Grazie a Dio per questa benedizione. Sono così felice e non vedo l’ora di dedicarmi ogni giorno ad essere la migliore mamma che posso essere”. Per l’attrice e suo marito Michael Kopech è il primo figlio.

