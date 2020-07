Vasto incendio in corso tra Arischia e Pizzoli: chiusa la statale 80, canadair in azione



Uno spaventoso incendio sta distruggendo ettari di terreno in Abruzzo, nei comune dell’Aquilano di Arischia e Pizzoli dove nel primo pomeriggio di oggi le fiamme si sono sviluppate nei pressi della pineta che costeggia la strada Statale 80: numerosi i mezzi dei vigili del fuoco in azione per domare il rogo che continua a propagarsi nelle aree circostanti complice il grande caldo di questi giorni.

