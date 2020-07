Venezia, scrittore disabile picchiato al mar: aveva difeso un’amica dall’aggressione dell’ex



Francesco Rossi – in arte Frans Rossi – scrittore e “bionic influencer” affetto da una disabilità del 100 per cento tanto da necessitare di accompagnamento, è stato malmenato qualche sera fa in un bar della provincia di Venezia.

Continua a leggere



Francesco Rossi – in arte Frans Rossi – scrittore e “bionic influencer” affetto da una disabilità del 100 per cento tanto da necessitare di accompagnamento, è stato malmenato qualche sera fa in un bar della provincia di Venezia.

Continua a leggere

Continua a leggere