Venezia, uccide l’ex della compagna a colpi di pistola, poi cerca di rianimarlo



Andrebbe ricercato nel conflitto tra Simone Meggiato e l’ex marito della compagna, Antonio Baldan, da questa denunciato per stalking, il movente del delitto che ha sconvolto Mira, in Veneto. Baldan è stato colpito dal Meggiato con due proiettili ai fianchi mentre i due lottavano davanti alla casa della donna. Dopo aver sparato il Meggiato avrebbe tentato di rianimare il rivale con la respirazione bocca a bocca, per poi chiamare i soccorsi. È accusato di omicidio volontario.

