Vent’anni fa si sposavano Jennifer Aniston e Brad Pitt, ora divisi ma tutti li vorrebbero insieme

Vent’anni fa Jennifer Aniston e Brad Pitt si giuravano amore eterno. I piani sono andati diversamente da quel 29 luglio 2000, visto che i due si sono separati, ma nonostante sia passato il tempo non c’è stato giorno in cui qualche fan non abbia espresso il desiderio che tornassero insieme. Da quando entrambi sono tornati single, il gossip impazza sempre più spesso, ma i fidanzatini d’America per ora non hanno intenzione di andare oltre la friend-zone.

