Vercelli, bimbo muore durante il parto: tensione tra familiari e sanitari, interviene la polizia



Attimi di tensione a Vercelli in seguito alla morte inaspettata di un bambino durante il parto. I parenti della mamma del nascituro, che non si aspettavano un simile epilogo, si sono scagliati contro medici e operatori sanitari, ma è poi intervenuta la polizia a riportare la calma. La Asl: “Evento non prevedibile”.

