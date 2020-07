Verona, macabra scoperta nel parcheggio: turista trova una donna con il cranio fracassato



Una 47enne di Bussolengo è stata trovata cadavere, con il cranio fracassato in un parcheggio in via Miniscalchi, a Lazise, in provincia di Verona. A fare la macabra scoperta un turista che si apprestava a parcheggiare la sua auto. Ascoltati in caserma il marito e il figlio della vittima. Si indaga sulla pista del delitto.

