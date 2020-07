Veronica Ursida e Giovanni a Capri, donna irrompe nella diretta e svela: “Sto con Juan Luis Ciano”



Continua la storia d’amore tra Veronica Ursida e Giovanni Longobardi, entrambi ex protagonisti di Uomini e Donne. Curioso quanto accaduto qualche giorno fa a Capri quando i due, durante una diretta Instagram organizzata per i fan, sono stati avvicinati da una donna che ha fatto “irruzione” a sorpresa per fare una rivelazione: “Sto frequentando Juan Luis Ciano”. L’uomo è stato ex di Gemma Galgani.

