Volo di 13 metri tra le cascate, poi batte la testa: così muore Luna. Aveva 21 anni



Luna Fiorio, originaria di Treviso ma residente da anni in Germania, ha perso la vita lunedì alla Grotta Urlante, in provincia di Forlì dove si trovava per un periodo di vacanza con gli amici. Nell’area dove è avvenuta la tragedia vigeva il divieto di balneazione.

Continua a leggere



Luna Fiorio, originaria di Treviso ma residente da anni in Germania, ha perso la vita lunedì alla Grotta Urlante, in provincia di Forlì dove si trovava per un periodo di vacanza con gli amici. Nell’area dove è avvenuta la tragedia vigeva il divieto di balneazione.

Continua a leggere

Continua a leggere