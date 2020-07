Zangrillo insiste: “Coronavirus ha perso forza, dobbiamo infondere ottimismo”



Alberto Zangrillo, direttore della terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano, in una lettera al Fatto ribadisce che il Coronavirus sta perdendo forza: “Chiunque sia in contatto con un medico ospedaliero italiano sa che, negli ultimi mesi, la principale causa di ricovero in ospedale di pazienti con tampone positivo per Sars-Cov2 è rappresentata da malattie coesistenti e non da manifestazioni cliniche di polmonite da Covid”.

Continua a leggere



Alberto Zangrillo, direttore della terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano, in una lettera al Fatto ribadisce che il Coronavirus sta perdendo forza: “Chiunque sia in contatto con un medico ospedaliero italiano sa che, negli ultimi mesi, la principale causa di ricovero in ospedale di pazienti con tampone positivo per Sars-Cov2 è rappresentata da malattie coesistenti e non da manifestazioni cliniche di polmonite da Covid”.

Continua a leggere

Continua a leggere