Zangrillo sicuro su frenata Covid-19: “Un solo morto in Lombardia, non sta succedendo più nulla”



Alberto Zangrillo, direttore della terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano, torna a parlare di emergenza Coronavirus in Italia, dopo aver detto che “il virus è clinicamente morto”: “Se oggi in Lombardia abbiamo un morto per Covid vuol dire che non sta succedendo nulla, poi possiamo costruire tutte le favole che volete. Questa è la realtà italiana oggi. Uscite tranquillamente, riprendete a vivere”.

Continua a leggere



Alberto Zangrillo, direttore della terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano, torna a parlare di emergenza Coronavirus in Italia, dopo aver detto che “il virus è clinicamente morto”: “Se oggi in Lombardia abbiamo un morto per Covid vuol dire che non sta succedendo nulla, poi possiamo costruire tutte le favole che volete. Questa è la realtà italiana oggi. Uscite tranquillamente, riprendete a vivere”.

Continua a leggere

Continua a leggere