Zelda Williams ricorda il padre Robin nel giorno del suo compleanno con una donazione speciale



In occasione di quello che sarebbe stato il 69esimo compleanno di Robin Williams, sua figlia Zelda ha deciso di ricordarlo in questo giorno speciale facendo una donazione, piuttosto particolare, che ha comunicato anche via Twitter. La scomparsa dell’attore, avvenuta nell’agosto di sei anni fa, ha sconvolto il mondo del cinema che ha perso uno dei suoi più grandi interpreti decisamente troppo presto.

