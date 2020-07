Zlatan Ibrahimovic, Diletta Leotta e quel legame nato grazie a una pubblicità



All’indomani dello scoop di “Chi”, in tanti si stanno interrogando sulle effettive possibilità di una relazione tra la conduttrice di Dazn e l’inossidabile calciatore, ieri autore di una doppietta. Zlatan e Diletta si sono conosciuti da “soci in affari”, entrambi brand ambassador di un’app per tenersi in forma. E lui è sposatissimo. Solo amici?

