A 67 anni le comunicano che ha ottenuto il posto fisso ma la docente precaria è già in pensione



“Mi sento beffata e mi dispiace per i giovani che iniziano adesso e non hanno la certezza della sistemazione della loro carriera” ha raccontato la donna ormai ex insegnante di diritto di Massa Carrara che all’età di 67 anni ha avuto la comunicazione che era stata ufficialmente assunta in ruolo dal suo vecchio istituto.

