Ad agosto prosegue la stand-up comedy. Valerio Lundini LIVE all’ARENA MILANO EST

Dopo il grande successo degli appuntamenti di luglio, ancora monologhi “urlati” sul palco del nuovo polo multiculturale targato Martinitt. Ad aprire il nuovo ciclo di risate e riflessioni, giovedì 6, uno tra i comici più attuali e apprezzati del panorama italiano. In scena alcuni dei suoi sketch più surreali, “disturbati” da effetti speciali multimediali.

Lo conosce anche chi non è appassionato di stand-up comedy. Tra le varie comparse in tv e le collaborazioni con nomi noti del piccolo schermo, ha condotto con Nicola Savino L’Altro Festival 2020. Romano, 34 anni, è anche fumettista, autore televisivo e radiofonico, musicista e brillante intrattenitore sul web. Sul palco dell’ARENA MILANO EST, giovedì 6 agosto, Valerio Lundini porterà un collage di racconti divertenti ma non solo: anche canzoni e sketch surreali, tutto nel suo inconfondibile stile in un gioco satirico di parole ed effetti speciali multimediali.

L’ARENA MILANO EST in pillole (e in sicurezza)

2500 metri quadrati a disposizione

1 palco esterno da 110 metri quadrati

1 palco interno da 85 metri quadrati

800 posti a sedere (ridotti a 400 per norme anti-Covid)

1 schermo esterno 14x6m

1 sala interna da 430 posti (ridotti a 180 per norme anti-Covid), in caso di pioggia

6 toilette a uso esclusivo

A partire dalle 19.30, tutte le sere anche food truck con stuzzicherie e bevande.

Tutte le attività nella nuova Arena saranno svolte nel rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza previste dai disciplinari anti-Covid. Il ritiro dei biglietti, che si consiglia di acquistare in anticipo, è consentito rigorosamente entro le ore 21, per evitare assembramenti.

TEATRO/CINEMA MARTINITT

Via Pitteri 58, Milano.

Telefono 02/36580010, info@teatromartinitt.it, www.teatromartinitt.it e www.arenamilanoest.it.

Orari biglietteria: dal 10 al 23 agosto 15-20 (lunedì-domenica); per gli orari dal 24 agosto consultare il sito.

Costi: cinema 7 euro intero e 5 euro ridotto (over 65 e under 26); cabaret 20 euro intero e 16 euro ridotto (over 65 e under 26).

Per evitare assembramenti è consigliato l’acquisto anticipato dei biglietti e il ritiro è comunque fissato rigorosamente entro le 21.

