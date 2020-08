Aida Yespica positiva al coronavirus: “Sono asintomatica, usate tutti la mascherina”



Anche la Yespica si aggiunge al lungo elenco di personaggi dello spettacolo italiano che hanno contratto il Covid-19 durante le vacanze in Sardegna. La ex del GF Vip per fortuna non ha sintomi, ma invita i fan ad adottare tutte le precauzioni: “Spero che passi presto questo momento brutto per tutti”.

Continua a leggere



Anche la Yespica si aggiunge al lungo elenco di personaggi dello spettacolo italiano che hanno contratto il Covid-19 durante le vacanze in Sardegna. La ex del GF Vip per fortuna non ha sintomi, ma invita i fan ad adottare tutte le precauzioni: “Spero che passi presto questo momento brutto per tutti”.

Continua a leggere

Continua a leggere