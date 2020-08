Al via processo per omicidio Pomarelli, spunta l’aggravante: “Minorata difesa”



Si apre stamattina, 4 agosto 2020, il processo a carico di Massimo Sebastiani, imputato per aver aver ucciso la 28enne Elisa Pomarelli, il 25 agosto 2019. Per l’operaio di Carpaneto l’accusa si aggrava. Il sostituto Ornella Chicca, ha deciso di contestargli, oltre all’omicidio volontario e alla distruzione di cadavere, la circostanza aggravante della minorata difesa per aver approfittato di circostanze di luogo e di persona tali da ostacolare la difesa.

