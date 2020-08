Alba Parietti contraria ai tamponi per chi torna dall’estero: “Non vogliono farci uscire dall’Italia”



Alba Parietti esprime le sue perplessità in merito alla nuova ordinanza firmata dal Ministro Speranza e che richiede a coloro che rientrano dall’estero di sottoporsi a tampone ed eventuale quarantena. Il tutto, ovviamente, per restringere la cerchia dei nuovi contagi. La showgirl, al momento ad Ibiza, si è trovata a dover rivedere i suoi piani e ha dichiarato: “A me sembra che con queste modalità si voglia dire agli italiani: ‘Non uscite da qua”.

