Alena Seredova riabbraccia i genitori: la foto di famiglia con la piccola Vivienne



Alena Seredova ha finalmente potuto riabbracciare i suoi genitori rimasti bloccati dal lockdown in Repubblica Ceca. Finalmente hanno incontrato la piccola Vivienne Charlotte, figlia dell’ex modella e Alessandro Nasi, nata lo scorso 19 maggio. Alena Seredova pubblica lo scatto di famiglia: “Finalmente babi&deda”. La loro grande famiglia sta trascorrendo qualche giorno di vacanza in Toscana, in Versilia. Nel frattempo, poco distante, l’ex marito Gigi Buffon si gode l’estate con Ilaria d’Amico. Tra loro i rapporti sembrerebbero tornati distesi.

