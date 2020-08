Alessandro Di Battista di nuovo papà: è nato Filippo, nel giorno del suo compleanno



Alessandro Di Battista è diventato papà per la seconda volta. L’attivista pentastellato ha annunciato l’arrivo del piccolo Filippo con una foto su Instagram, un primo ritratto di famiglia, in cui c’è anche la compagna Sahra con in braccio il piccolo nato. Un giorno speciale per il politico che, da oggi in poi, dovrà dividere il giorno del suo compleanno con suo figlio.

Continua a leggere



Alessandro Di Battista è diventato papà per la seconda volta. L’attivista pentastellato ha annunciato l’arrivo del piccolo Filippo con una foto su Instagram, un primo ritratto di famiglia, in cui c’è anche la compagna Sahra con in braccio il piccolo nato. Un giorno speciale per il politico che, da oggi in poi, dovrà dividere il giorno del suo compleanno con suo figlio.

Continua a leggere

Continua a leggere