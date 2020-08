Alla ricerca del piccolo Gioele Mondello: “Fa caldissimo, è massacrante e non abbiamo trovato nulla”



Dopo 15 giorni, non ci sono ancora tracce di Gioele Mondello, il bimbo di quattro anni sparito nelle campagne di Caronia dopo un incidente d’auto avuto con la madre sulla poco distante autostrada A20 Messina-Palermo. Il corpo della 43enne Viviana Parisi è stato trovato in stato di decomposizione l’8 agosto, ma del figlio di lei non è stato rinvenuto alcun segno. Mentre la prefettura di Messina dispone l’arrivo dell’esercito, Daniele Mondello, padre del bambino, chiama a raccolta i cittadini per domattina. Le ricerche informali partiranno alle 7.30.

Continua a leggere



Dopo 15 giorni, non ci sono ancora tracce di Gioele Mondello, il bimbo di quattro anni sparito nelle campagne di Caronia dopo un incidente d’auto avuto con la madre sulla poco distante autostrada A20 Messina-Palermo. Il corpo della 43enne Viviana Parisi è stato trovato in stato di decomposizione l’8 agosto, ma del figlio di lei non è stato rinvenuto alcun segno. Mentre la prefettura di Messina dispone l’arrivo dell’esercito, Daniele Mondello, padre del bambino, chiama a raccolta i cittadini per domattina. Le ricerche informali partiranno alle 7.30.

Continua a leggere

Continua a leggere