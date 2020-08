All’ARENA MILANO EST arriva la CLASSIC WEEK. In regalo per Ferragosto 6 film cult imperdibili

Per la settimana di Ferragosto, Franco Dassisti –curatore della rassegna cinematografica NOTTI MAGICHE– ha selezionato 6 titoli che hanno fatto la storia del grande schermo, dagli Anni ’20 agli Anni ’90. Dal 10 al 16 agosto (pausa solo giovedì 13), dalla CORAZZATA POTËMKIN a TITANIC, il cinema all’aperto del Martinitt è evergreen. Anche per i più piccoli: domenica tocca come sempre alle famiglie, con la proiezione de I GOONIES.

Per il pubblico cinefilo del nuovo polo multiculturale milanese targato Martinitt, sta per arrivare un grande regalo: la FERRAGOSTO CLASSIC WEEK. Per chi resta in città, la rassegna cinematografica NOTTI MAGICHE sta infatti per sfoderare una serie di titoli evergreen. Il curatore Franco Dassisti –giornalista, critico e conduttore de LA ROSA PURPUREA su Radio 24- per l’occasione ha confezionato un pacchetto coi fiocchi: una cult week imperdibile che riassume 70 anni di storia in 6 film intramontabili.

Il revival sul grande schermo è in programma dal 10 al 16 agosto, con l’unica eccezione della serata di giovedì, dedicata dall’Arena come sempre agli spettacoli live.

Di particolare rilievo la proiezione, lunedì 10 agosto alle 21.30, del capolavoro di Ejzenštejn “LA CORAZZATA POTËMKIN”, nella versione restaurata della Cineteca di Bologna, con commento musicale di Edmund Meisel. Un film che, all’opposto della mitica ma infelice frase di Fantozzi, è una “Figata pazzesca”, esempio di ritmo, montaggio e intrattenimento.

In locandina nella CLASSIC WEEK:

Lunedì 10 agosto LA CORAZZATA POTËMKIN (di Sergej Michajlovic Ejzenštejn, 1925)

Martedì 11 agosto GLI UCCELLI (di Alfred Hitchcock, 1963)

Mercoledì 12 agosto ARANCIA MECCANICA (di Stanley Kubrick, 1971)

Venerdì 14 agosto PRETTY WOMAN (di Garry Marshall, 1990)

Sabato 15 agosto TITANIC (di James Cameron, 1997)

Domenica 16 agosto I GOONIES (di Richard Donner, 1985)

LA CORAZZATA POTËMKIN in pillole

Anno 1925, b/n

Genere storico, drammatico

Regia Sergej Michajlovic Ejzenštejn

Con Alexander Antonov, Vladimir Barsky, Grigori Aleksandrov, Aleksandr Levshin e Andrei Fajt

Durata 68 minuti

Nota: Dramma strutturato in cinque atti, ritenuto tra i migliori film del ‘900 e colonna della storia del cinema.

GLI UCCELLI in pillole

Anno 1963

Genere horror, drammatico

Regia Alfred Hitchcock

Con Rod Taylor e Tippi Hedren

Durata 120 minuti

Nota: Tratto dall’omonimo racconto di Daphne Du Maurier, del 1953, vede come sempre comparire Hitchcock in un cameo.

ARANCIA MECCANICA in pillole

Anno 1971

Genere drammatico, thriller

Regia Stanley Kubrick

Con Malcom McDowell e Patrick Magee

Durata 136 minuti

Nota: Candidato a 4 Oscar nel 1972, è considerato un capolavoro visionario e onirico della storia del cinema.

PRETTY WOMAN in pillole

Anno 1990

Genere romantico

Regia Garry Marshall

Con Richard Gere e Julia Roberts

Durata 119 minuti

Nota: Dopo aver sbancato i botteghini di tutto il mondo (in Italia nella stagione 1990/1991 fu secondo), è considerato dai critici uno dei più grandi successi del suo genere.

TITANIC in pillole

Anno 1997

Genere storico, drammatico

Regia James Cameron

Con Leonardo Di Caprio e Kate Winslet

Durata 195 minuti

Nota: Con un bottino di ben 11 statuette nel 1998, detiene il record di vittorie agli Oscar. Risulta tra i 100 migliori film americani di tutti i tempi e rientra nella top ten dei migliori film epici di sempre.

I GOONIES in pillole

Anno 1985

Genere avventura, family fantasy

Regia Richard Donner

Con Sean Astin e Josh Brolin

Durata 114 minuti

Nota: La sceneggiatura fu ricavata dal soggetto di Steven Spielberg, che fu anche produttore del film. La pellicola divenne subito un cult tra i giovani degli Anni ’80.

