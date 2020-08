Allerta Covid in Veneto, 18enni tornano positive da viaggio in Croazia in bus: 24 in isolamento



Due studentesse di 18 anni di Padova sono state trovate positive al Coronavirus dopo essere tornate a casa da un viaggio organizzato in Croazia, che avevano raggiunto in autobus. 24 sono in totale le persone finite in isolamento e in attesa dell’esito dei tamponi. Positivi anche altre sette vacanzieri di rientro dalla Croazia e uno dalla Spagna.

