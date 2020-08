Alto Adige, 3 dipendenti di un albergo positivi al Coronavirus: test a tappeto e sanificazione



Dopo 3 casi di infezione da coronavirus è stata disposta la sanificazione di una struttura alberghiera sull’Altipiano dello Sciliar, in Alto Adige. Tre dipendenti sono positivi al Covid-19, dopodiché sono stati messi in quarantena il proprietario e circa 20 dipendenti: “Garantire la massima sicurezza per tutte le persone coinvolte e minimizzare il rischio di nuovi contagi sono i nostri comuni obiettivi”.

