Alyssa Milano positiva al Coronavirus mostra la perdita di capelli: “Ecco cosa fa il Covid”



L’attrice americana Alyssa Milano è nota soprattutto per il suo ruolo di Phone nella serie tv di Successo “Streghe”. Appena pochi giorni fa aveva annunciato ai suoi fan di essere risultata positiva al Coronavirus, nonostante i primi tre test avessero dato un esito negativo. L’attrice è tornata su Instagram postando un video in cui mostra la sua evidente perdita di capelli, un sintomo che secondo gli studi della Indiana University School of Medicine è frequente nella convalescenza da Covid: “Indossate quella maledetta mascherina”.

