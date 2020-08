Ancora ricoverato il cane di Tiziano Ferro: “È stabile ma non mangia, non tornerà a casa oggi”



Non si placano le preoccupazioni di Tiziano Ferro per Beau, il dobermann di 8 anni adottato dal cantante, ricoverato per essere operato d’urgenza a causa di un’emorragia. “È stabile ma non mangia, quindi non tornerà a casa oggi” scrive il cantante sui social, ringraziando per le tantissime testimonianza di affetto ricevute.

