Andrea Bocelli dice addio al suo cane disperso in mare: “Continuerà a giocare nel nostro cuore”



Sembra non ci sia più niente da fare per la cagnetta del tenore, accidentalmente caduta da una barca nel mare della Sardegna e dispersa ormai da 48 ore. Nonostante le incessanti ricerche, la bestiola non è stata ritrovata: “Non avevamo messo in conto di perderla così presto. Grazie a tutto per l’aiuto”.

Continua a leggere



Sembra non ci sia più niente da fare per la cagnetta del tenore, accidentalmente caduta da una barca nel mare della Sardegna e dispersa ormai da 48 ore. Nonostante le incessanti ricerche, la bestiola non è stata ritrovata: “Non avevamo messo in conto di perderla così presto. Grazie a tutto per l’aiuto”.

Continua a leggere

Continua a leggere