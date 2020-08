Andrea Damante è diventato biondo, impazza la moda del cambio look nell’estate 2020



La moda di questa estate prevede che gli uomini cambino colore di capelli, possibilmente tendenti al biondo. Almeno questo è quello che sembra guardando l’ultimo cambio look inaspettato, quello di Andrea Damante. Il deejay veronese si è mostrato in una story su Instagram con la sua fluente chioma, non più castana.

