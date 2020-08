Andrea Melchiorre ha il coronavirus: “Chi ha fatto le foto con me faccia il tampone”



Un altro ex volto di Uomini e Donne che ha contratto il coronavirus in Sardegna: dopo Giulia Latini e Vittoria Deganello, anche Melchiorre è risultato positivo al tampone. Ha dunque contratto il Covid-19 e trascorrerà sull’isola anche la quarantena. Melchiorre invita tutti coloro che sono stati in contatto con lui a effettuare il test.

