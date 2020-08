Aneliya uccisa in casa con diversi colpi alla testa: era a letto con un fazzoletto sul volto



Aneliya Dimova, è stata trovata senza vita in una pozza di sangue nella tarda mattinata di domenica in casa sua a Belvedere Marittimo, nel Cosentino. Sull’ipotesi dell’omicidio, secondo gli inquirenti, non ci sono dubbi ma sul movente e il killer entrato in azione restano ancora tanti i dubbi. Si cerca di ricostruire gli ultimi spostamenti della 56enne e gli eventuali contatti attraverso testimonianze di amici e conoscenti.

