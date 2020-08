Angelica, promessa della pallavolo 18enne, e la lotta al tumore: “Aiutateci a darle una speranza”



La storia di Angelica, giovane promessa della pallavolo di Messina, che a 17 anni ha scoperto di avere tumore al cervello. Per garantirle l’accesso a cure innovative in una clinica di Hannover, il fratello Carmelo e la famiglia hanno lanciato una raccolta fondi. A Fanpage.it ha detto: “A volte i miracoli accadono e per questo abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti”.

