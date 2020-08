Anna Safroncik smentisce il flirt con Ignazio Moser: “Sono in vacanza con il mio ragazzo”



L’attrice, solitamente molto discreta sulla sua vita privata, interviene per smentire il gossip di un flirt con Ignazio Moser, che sarebbe in crisi con Cecilia Rodriguez. La Safroncik in realtà è in Sardegna con il fidanzato Tommaso Cicchinelli: “Attenti alle fake news”. Moser stesso ha negato tutto.

