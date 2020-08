Aosta, tragico incidente in montagna: morti Nicola ed Erika, precipitati dalla cresta del Rothorn



Due alpinisti sono morti dopo essere precipitati dalla cresta del Rothorn, in Val d’Ayas (Aosta). Si tratta di Nicola Bertola, di 39 anni, e Erika Giorgetti, di 36. Al momento dell’incidente erano legati in conserva: non è escluso che uno dei due sia caduto trascinando l’altro a valle. I due corpi sono stati recuperati.

