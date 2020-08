Aumento di contagi Covid-19, Antonelli: “Rete Terapie Intensive regge bene, nessun allarme”



La rete delle Terapie Intensive regge all’attuale aumento di contagi e potrebbe affrontare anche una seconda ondata: in Italia non c’è nessun allarme relativo alla disponibilità di posti letto. Lo spiega Massimo Antonelli, direttore del dipartimento Anestesia e Rianimazione del Gemelli e componente del Comitato tecnico scientifico per l’emergenza Covid-19.

Continua a leggere



La rete delle Terapie Intensive regge all’attuale aumento di contagi e potrebbe affrontare anche una seconda ondata: in Italia non c’è nessun allarme relativo alla disponibilità di posti letto. Lo spiega Massimo Antonelli, direttore del dipartimento Anestesia e Rianimazione del Gemelli e componente del Comitato tecnico scientifico per l’emergenza Covid-19.

Continua a leggere

Continua a leggere