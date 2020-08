Autopsia Viviana Parisi non chiarisce le cause della morte, del figlio Gioiele nessuna traccia



Mentre l’autopsia sul corpo di Viviana Parisi non chiarisce le cause della morte, proseguono senza sosta le ricerche di suo figlio Gioele, 4 anni, scomparso insieme alla sua mamma il 3 agosto scorso in Sicilia. Dai primi risultati del’autopsia sul corpo della dj sono emerse numerose fratture alle vertebre e agli arti superiori e inferiori. L’avvocato del marito: “Viviana aveva dei problemi, il Covid l’aveva sconvolta”.

Continua a leggere



Mentre l’autopsia sul corpo di Viviana Parisi non chiarisce le cause della morte, proseguono senza sosta le ricerche di suo figlio Gioele, 4 anni, scomparso insieme alla sua mamma il 3 agosto scorso in Sicilia. Dai primi risultati del’autopsia sul corpo della dj sono emerse numerose fratture alle vertebre e agli arti superiori e inferiori. L’avvocato del marito: “Viviana aveva dei problemi, il Covid l’aveva sconvolta”.

Continua a leggere

Continua a leggere