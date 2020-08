Barbara D’Urso sarà presto zia, la sorella Eleonora è in dolce attesa: “Ti aspettiamo Sofia”



Barbara D’Urso sarà presto zia: la sorella Eleonora, infatti, ha annunciato di essere in dolce attesa attraverso un post su Instagram. Di profilo e con il pancione messo bene in evidenza, Eleonora D’Urso comunica di essere al sesto mese di gravidanza e presto arriverà una bimba a cui verrà dato il nome di Sofia. Non c’è ancora alcun commento da parte della conduttrice che, senza dubbio, avrà saputo della notizia diversi mesi fa e starà gioendo all’idea di abbracciare la sua nipotina.

