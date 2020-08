Basilicata, condannato per violenza sessuale e rieletto a capo dell’azienda dei trasporti



Il caso di Giulio Leonardo Ferrara, rieletto presidente del consorzio che gestisce i trasporti pubblici della Basilicata nonostante una condanna definitiva per violenza sessuale. La petizione per chiederne la destituzione ha raggiunto 20mila firme, ma l’avvocato assicura: “La sentenza non comporta pene accessorie come l’interdizione dai pubblici uffici”.

