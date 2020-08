Beirut, generale Chiapperini a Fanpage: “Nessuna ipotesi esclusa, anche coinvolgimento Hezbollah”



In un’intervista a Fanpage.it, il Generale (in quiescenza) Luigi Chiapperini commenta l’inferno di Beirut, dove questo pomeriggio una potente esplosione ha provocato almeno 60 morti e migliaia di feriti: “Gli attori in gioco nel Paese dei Cedri sono molteplici con intrecci molto complessi. Le ipotesi possono essere tante. Dal semplice incidente a contrasti interni tra le varie ‘anime’ libanesi. Non è da escludere un intervento esterno nella considerazione che Hezbollah sta operando su vari fronti anche al di fuori dei confini”.

