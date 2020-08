Belén, nostalgica, guarda la luna. La madre Veronica: “La verità fa male una volta sola”



È nostalgica Belén Rodriguez che dedica l’ultimo post Instagram alla luna, la stessa che aveva inquadrato poche ore prima Stefano De Martino. Dalla parte dell’argentina non solo le amiche Laura Chiatti e Simona Ventura, che la abbracciano virtualmente, ma la sempre presente mamma Veronica Cozzani che si è trasferita in Italia per stare vicina alla figlia. E che, rivolta a un interlocutore misterioso, scrive: “La verità fa male una volta sola, le bugie fanno male sempre”.

