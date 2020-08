Bimbo di 4 anni ha le convulsioni in auto: salvato dall’intervento della Polizia Stradale



Gli agenti della Polstrada di Todi, in provincia di Perugia, hanno tratto in salvo un bimbo di 4 anni che aveva accusato un malore in auto con i genitori. Il piccolo era in preda a una crisi convulsiva ed era incosciente tra le braccia della mamma, che piangeva disperata.

Continua a leggere



Gli agenti della Polstrada di Todi, in provincia di Perugia, hanno tratto in salvo un bimbo di 4 anni che aveva accusato un malore in auto con i genitori. Il piccolo era in preda a una crisi convulsiva ed era incosciente tra le braccia della mamma, che piangeva disperata.

Continua a leggere

Continua a leggere