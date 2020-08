Bimbo di 5 anni apre lo sportello dell’auto in corsa e cade: non aveva la cintura



Sono in corso accertamenti sull’incidente avvenuto tra Modolo e Magomadas. Il piccolo, precipitando sull’asfalto, è stato colpito dalla gomma posteriore dell’auto e ha riportato lesioni a una gamba. Non sarebbe in pericolo di vita.

