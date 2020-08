Bimbo morto a Modica, per il piccolo Evan il padre presentò un esposto per maltrattamenti



L’uomo, che vive e lavora fuori regione, aveva segnalato che il piccolo di 21 mesi probabilmente era vittima di abusi in casa nel luglio scorso dopo che la nonna paterna aveva notato dei lividi in volto e gli aveva riferito l’accaduto. In quell’episodio la madre del bambino, ora arrestata insieme al nuovo compagno per la morte del piccolo Evan, si era giustificata dicendo che si trattava di una caduta.

Continua a leggere



L’uomo, che vive e lavora fuori regione, aveva segnalato che il piccolo di 21 mesi probabilmente era vittima di abusi in casa nel luglio scorso dopo che la nonna paterna aveva notato dei lividi in volto e gli aveva riferito l’accaduto. In quell’episodio la madre del bambino, ora arrestata insieme al nuovo compagno per la morte del piccolo Evan, si era giustificata dicendo che si trattava di una caduta.

Continua a leggere

Continua a leggere