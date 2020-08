Boateng e Melissa Satta, dopo la crisi torna l’amore: “Se sono qui è per sempre”



Kevin Prince Boateng scrive su Instagram un lungo messaggio in cui racconta della serenità ritrovata, testimoniando il suo grande amore per Melissa Satta, madre del loro unico figlio Maddox, di sei anni. «Amami oppure no» scrive Kevin Prince Boateng «Ma ti faccio una promessa, se sono qui sono qui per sempre».

Continua a leggere



Kevin Prince Boateng scrive su Instagram un lungo messaggio in cui racconta della serenità ritrovata, testimoniando il suo grande amore per Melissa Satta, madre del loro unico figlio Maddox, di sei anni. «Amami oppure no» scrive Kevin Prince Boateng «Ma ti faccio una promessa, se sono qui sono qui per sempre».

Continua a leggere

Continua a leggere