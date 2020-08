Bomba d’acqua su Torino: in metro le scale mobili diventano cascate. In strada alberi crollati



Bomba d’acqua su Torino ieri pomeriggio. In mezz’ora, tra le 15,30 e le 16, sul capoluogo piemontese sono caduti circa 75millimetri di pioggia, pari a quasi il 10% di quanto ha piovuto mediamente in un anno, negli ultimi 20 anni. Tombini otturati e saltati. Le stazioni del metrò sono state evacuate, le scale mobili trasformate in cascate. Sommerse strade, piazze e portici. Gli allagamenti maggiori in via Pianezza, in corso Umbria e nell’area di corso Potenza. Blackout temporanei. Alberi crollati in più punti della città.

